Более 92% госпитализируемых пациентов с коронавирусом не привиты – Минздрав РФ

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В России большинство пациентов, которых госпитализируют с коронавирусной инфекцией, не прошли вакцинацию против COVID-19. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали – это пациенты невакцинированные. Те же, которые вакцинированные поступают, – это, как правило, легкое течение, они не попадают в реанимации", – приводит слова Мурашко ТАСС.

Он подчеркнул, что если раньше говорилось о том, что COVID-19 наиболее опасен для людей старше 60 лет, то в настоящее время в группу риска также попадает молодежь и беременные женщины.

"Поэтому сегодня самый прямой и быстрый путь именно к обрыву распространения инфекционного процесса, чтобы снизить количество не только заболевших, но и получивших тяжелые осложнения, количество умерших, это, конечно же, только вакцинация", – добавил он.

Ранее первый замглаы Минздрава Виктор Фисенко заявил, что возвращение к обычной доковидной жизни во многом зависит от самих россиян. Он призвал граждан прививаться против COVID-19 и подчеркнул, что в России есть все возможности для этого.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с коронавирусом в России является стабильной, но показатели заболеваемости все-таки держатся на достаточно высоком уровне. Она подчеркнула, что по итогам прошлой недели восемь регионов остаются в фазе роста.

