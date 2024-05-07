Движение судов в Босфоре было приостановлено из-за севшего на мель сухогруза

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Сухогруз Alexis, следующий из Украины в Египет, сел на мель в проливе Босфор. Об этом со ссылкой на Управление береговой охраны Турции сообщает ТАСС.

"229-метровое судно село на мель у района Хайдарпаша из-за отказа двигателя", – сообщили в ведомстве.

К судну были направлены буксиры управления береговой охраны, движение судов временно приостановлено в обоих направлениях.

Ранее сухогруз под флагом Белиза Blue Shark сел на мель около Анапы. На борту судна находился 21 человек экипажа, среди них – граждане Сирии, Индии и Египта.

До этого сообщалось, что сухогруз Pallada под флагом Панамы сел на мель и разломился на две части у турецкого порта Эрегли из-за шторма в Черном море. Пострадавших в результате инцидента нет – 13 моряков были эвакуированы на берег.