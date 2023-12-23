Севший на мель под Анапой сухогруз под флагом Белиза сняли с мелководья

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Сухогруз под флагом Белиза Blue Shark, который сел на мель около Анапы 27 ноября, сняли с мелководья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

"Да, судно сняли с мели", – рассказало ведомство.

27 ноября стало известно, что сильный шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза около побережья Анапы в районе поселка Витязево. На борту судна находились 21 человек экипажа, среди них – граждане Сирии, Индии и Египта.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что розлива нефтепродуктов на месте выброса сухогруза не выявлено.

До этого говорилось, что сухогруз Pallada под флагом Панамы сел на мель и разломился на две части у турецкого порта Эрегли из-за шторма в Черном море. Пострадавших в результате инцидента нет – 13 моряков были эвакуированы на берег.

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