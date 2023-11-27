После выброса сухогруза у Анапы розлива нефтепродуктов не зафиксировали

Фото: телеграм-канал Mash

На месте выброса сухогруза BLUE SHARK под флагом Белиза возле побережья Анапы нет розлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Уточняется, что судно снимут с мели после улучшения погодных условий.

Ранее стало известно, что сильный шторм выбросил на мель сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза около побережья Анапы в районе поселка Витязево. На борту судна находится 21 человек экипажа, среди них – граждане Сирии, Индии и Египта.

Морские спасатели совместно со специалистами МЧС России разрабатывают план аварийно-спасательной операции.

До этого сообщалось, что сухогруз Pallada под флагом Панамы сел на мель и разломился на две части у турецкого порта Эрегли из-за шторма в Черном море. Пострадавших в результате инцидента нет – 13 моряков были эвакуированы на берег.