Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Угроза ракетной опасности объявлена на территории Белгорода и Белгородского района области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", – написал он.

Губернатор призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или спуститься в укрытия.

Ранее сообщалось, что утром 6 мая ВСУ с помощью дронов атаковали автомобили ГК "Агро-Белгорье" в Борисовском районе Белгородской области. В результате погибли семь человек, еще 33 получили травмы. Как рассказали в региональном оперштабе, машины перевозили сотрудников свинокомплекса.

До этого дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобильную газозаправочную станцию в Шебекине. Как рассказал Гладков, из-за этого произошло возгорание резервуара для хранения газа, однако никто не пострадал.

