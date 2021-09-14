Инфекционист рассказал, какие факторы могут усугубить четвертую волну COVID-19

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Осенняя волна COVID-19 в России не будет принципиально отличаться от летней, но ее могут усугубить сезонные инфекции. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, этому может поспособствовать ряд факторов, в том числе начало нового учебного года, поскольку начнут болеть дети.

"При этом новая волна будет не меньше предыдущей. Превалирующим остается тот же "Дельта"-штамм, возможно, "Дельта-плюс", который вызвал подъем заболеваемости летом", – приводит слова специалиста РИА Новости.

По оценкам экспертов, новая волна пандемии продлится два или три месяца, при этом, как отметил Поздняков, вероятность нового локдауна низкая, поскольку врачи подготовлены к новым волнам коронавируса лучше, чем год назад.

"Еще есть около месяца относительно спокойного времени в плане уровня заболеваемости. Это значит, что можно успеть вакцинироваться без очередей вперемешку с заболевшими коронавирусом пациентами", – отметил инфекционист.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа. По словам специалиста, почти все простудные заболевания начинаются одинаково, поэтому при недомогании во время обострения сезонных заболеваний лучше сдать два теста – на грипп и COVID-19.