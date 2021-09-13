Мир накрывает четвертая волна COVID-19 – ВОЗ

Мир уже накрывает четвертая волна ковида. Темпы заболеваемости ускорились по всему свету, а в Юго-Восточной Азии достигли рекордно высоких значений за всю пандемию. Об этом сообщили в ВОЗ.

Вспышку инфекции переживает даже Израиль – один из мировых лидеров вакцинации. В Россию четвертая волна может прийти в конце сентября-начале октября. Об этом ранее заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.