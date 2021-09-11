Инфекционист назвала неожиданную причину коронавируса

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Инфекционист Светлана Малиновская рассказала, что провоцировать заражение коронавирусной инфекцией может плохое настроение.

По словам специалиста, психическое состояние сильно влияет на иммунную систему. Защита организма снижается на фоне страха, паники и подавленности.

"Поражения психики при коронавирусе порой настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, основной из которых – инстинкт самосохранения. В таких случаях человек замыкается в себе и категорически отказывается от лечения", – рассказала Малиновская в эфире "Радио 1".

Она добавила, что на данный момент влияние коронавируса на когнитивные способности человека не изучено полностью, однако известно, что заболевание серьезно влияет на психику пациента и приводит к затяжной депрессии после выздоровления.

Ранее россиянам сообщили, сколько по времени длится нарушение обоняния при коронавирусе. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что в среднем нарушения обоняния и вкуса длятся порядка восьми дней. Она также напомнила, что потеря обоняния может произойти не только при коронавирусе. В 20% случаев осложнение возникает при ОРВИ.

