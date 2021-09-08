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Общество

03:29

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько длится нарушение обоняния при коронавирусе

медицина общество

Фото: depositphotos/Dimaberlin

Россиянам сообщили, сколько по времени длится нарушение обоняния при коронавирусе. Своими размышлениями на данную тему поделилась замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, в среднем нарушения обоняния и вкуса длятся порядка восьми дней.

"У женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин", – отдельно отметила Пшеничная в беседе с РИА Новости.

Она также напомнила, что потеря обоняния может произойти не только при коронавирусе. В 20% случаев осложнение возникает при ОРВИ.

Ранее главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал новую вспышку коронавируса в Москве в конце сентября. Однако данный риск может быть снижен благодаря масштабной вакцинации.

По словам врача, ситуация также будет зависеть от масштаба распространения сезонных инфекций, в том числе гриппа.

Проценко предупредил о возможной вспышке коронавируса в Москве в сентябре

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