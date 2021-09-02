Проценко заявил о необходимости создать для врачей площадку по поиску работы

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Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о необходимости создания для врачей общероссийской площадки по поиску работы. Об этом он сказал на консилиуме с врачами из регионов.

"Прекрасный пример цифровизации решений. Мы видим при посещении регионов, что все это существует изолированно. Хотелось бы в идеале видеть общероссийскую площадку с тем пониманием, что наши коллеги мигрируют из региона в регион, чтобы этот образовательный электронный паспорт, паспорт их образования, мог бы тянуться и передаваться с пониманием, что у них (врачей. – Прим. ред.) происходило до переезда", – приводит РИА Новости слова Проценко.

Также на консилиуме врачи из регионов поделились опытом по размещению вакансий по каждому муниципальному образованию и лечебному учреждению. Например, в Краснодарском крае существует детализированный паспорт системы здравоохранения, где любой человек может получить информацию по вакансиям и отправить свое резюме.

Ранее Проценко заявил, что новая вспышка коронавируса в Москве может произойти уже в конце сентября. Он отметил, что данный риск может быть снижен благодаря масштабной вакцинации. По словам врача, ситуация также будет зависеть от масштаба распространения сезонных инфекций, в том числе гриппа.

