Роспотребнадзор ожидает осенью рост заболеваемости COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Роспотребнадзоре ожидают новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью, заявила руководитель ведомства Анна Попова. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы ожидаем подъем (заболеваемости COVID-19. – Прим. ред.), это закономерно. <...> Мы надеемся, при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже", – сказала она.

Попова отметила, что рост заболеваемости вирусными и инфекционными заболеваниями осенью происходит ежегодно, что является очевидной эпидемической закономерностью. Одним из таких заболеваний стал и COVID-19.

"Каждый год, когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школы, по целому ряду эпидемиологических, вирусологических причин складывающиеся заново коллективы <...> во второй декаде сентября дают всплеск острых респираторных вирусных инфекций", – пояснила Попова.

По ее словам, обеспечить существенное снижение роста заболеваемости можно за счет ответственного соблюдения санитарных мер, в том числе ношения масок.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что новая вспышка коронавируса в Москве может произойти в конце сентября. Он отметил, что данный риск может быть снижен благодаря масштабной вакцинации. По словам врача, ситуация также будет зависеть от масштаба распространения сезонных инфекций, в том числе гриппа.