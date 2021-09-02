Роспотребнадзор ожидает осенью рост заболеваемости COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Роспотребнадзоре ожидают новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью, заявила руководитель ведомства Анна Попова. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Мы ожидаем подъем (заболеваемости COVID-19. – Прим. ред.), это закономерно. <...> Мы надеемся, при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже", – сказала она.
Попова отметила, что рост заболеваемости вирусными и инфекционными заболеваниями осенью происходит ежегодно, что является очевидной эпидемической закономерностью. Одним из таких заболеваний стал и COVID-19.
"Каждый год, когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школы, по целому ряду эпидемиологических, вирусологических причин складывающиеся заново коллективы <...> во второй декаде сентября дают всплеск острых респираторных вирусных инфекций", – пояснила Попова.
По ее словам, обеспечить существенное снижение роста заболеваемости можно за счет ответственного соблюдения санитарных мер, в том числе ношения масок.
Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что новая вспышка коронавируса в Москве может произойти в конце сентября. Он отметил, что данный риск может быть снижен благодаря масштабной вакцинации. По словам врача, ситуация также будет зависеть от масштаба распространения сезонных инфекций, в том числе гриппа.
Медики дали прогноз о развитии ситуации с COVID-19 осенью
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