В Счетной палате назвали причину недоверия россиян к вакцинам

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Россияне не доверяют вакцинам из-за плохой информированности, сказала РИА Новости заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в ходе Восточного экономического форума.

"Именно проблемы информирования порождают недоверие со стороны населения. При этом социология показывает, что, например, в 2019 году в России всего 77 процентов родителей считали необходимым вакцинировать детей (глобально данный показатель составляет 92 процента), только 62 процента населения были уверены в эффективности вакцинаций (в мире – 84 процента)", – сказала Изотова.

Она отметила, что чаще всего россияне сталкиваются с информацией о редких побочных эффектах, которая порождает сомнения в эффективности прививок. Также недостаточно проводится работа по разъяснению о пользе, современности и продолжительности действия вакцин, считает Изотова.

Аудитор привела в пример данные социологического опроса РАНХиГС, где говорится, что люди без высшего образования видят вред в вакцинации – таких людей в два раза больше, чем тех, кто имеет высшее образование.

"При этом массовый отказ от прививок трактуется ВОЗ одной из основных угроз человечеству, это может повлечь смерть 2–3 миллионов человек ежегодно", – отметила Изотова.

Восточный экономический форум проходит 2–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что новая вспышка коронавируса в Москве может произойти в конце сентября. Он отметил, что данный риск может быть снижен благодаря масштабной вакцинации.

