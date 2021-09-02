В Москве выявлено 1 864 новых случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В столице за последние сутки выявили 1 864 новых случая заражения коронавирусом. За это время были госпитализированы 492 человека, на ИВЛ находятся 315 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 1 686 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 450 330", – говорится в сообщении.

Также за минувшие 24 часа в столице скончался 51 пациент с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходимо вакцинироваться. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Всего за последние сутки в России подтвердили 18 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. На Санкт-Петербург пришлось 1 330 случаев, на Московскую область – 614, на Свердловскую область – 515, на Ростовскую область – 475.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 6 956 318 случаев коронавирусной инфекции.