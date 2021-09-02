В России выявили 18 985 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в России подтвердили 18 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 1 466 (7,7%) из них не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 1 864 случая, на Санкт-Петербург – 1 330, на Московскую область – 614, на Свердловскую область – 515, на Ростовскую область – 475, на Пермский край – 468, на Воронежскую область – 467, на Самарскую область – 447, на Красноярский край – 415, на Нижегородскую область – 394, на Иркутскую область – 389, на Омскую область – 385, на Челябинскую область – 374, на Ставропольский край – 357, на Волгоградскую область – 350.

Всего в России зарегистрировано 6 956 318 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Московской области и Бурятии.

За последние сутки в стране подтверждено 798 смертей, за весь период пандемии умерли 184 812 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 18 669 человек, за все время – 6 218 048.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России осенью будет во многом зависеть от отношения граждан к вакцинации.

При пассивном отношении к ней может произойти рост числа заражений, уверен Проценко. Специалист напомнил, что сезонная заболеваемость уже проявлялась в марте и осенью прошлого года.