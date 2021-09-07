Проценко призвал врачей всех специальностей научиться оказывать помощь при COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что врачи всех специальностей должны уметь оказывать помощь пациентам с коронавирусом.

"Совершенно очевидно стало, что независимо от специальности они должны быть погружены в базовые знания по оказанию неотложной помощи, в том числе и наиболее тяжелым пациентам, пациентам в критическом состоянии", – приводит РИА Новости слова Проценко.

Он считает, что такую необходимость диктует пандемия. В "красной" зоне госпиталей работают хирурги, акушеры-гинекологи, травматологи, а не только инфекционисты и анестезиологи-реаниматологи.

Ранее Денис Проценко заявлял, что летальность от коронавируса среди невакцинированных пациентов в 4 раза выше, чем у привитых. Он отметил, что вакцинированные пациенты тоже попадают в реанимацию, однако не с поражением легких, а по причинам, связанным с возрастом.

