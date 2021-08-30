Проценко заявил о высокой летальности среди не привитых от COVID-19 пациентов

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Летальность от коронавируса среди невакцинированных пациентов в 4 раза выше, чем у привитых. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в ходе общения с учащимися Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.

"Год назад у нас появился "Спутник V", в декабре он уже был доступен в массах. Если посмотреть тот процент вакцинации, который есть, то мы понимаем, что объяснение высокой летальности лежит во многом в этом. Статистика региональная, которой мы сегодня обменивались, и статистика госпиталя в Коммунарке показывает ровно то же – летальность у пациентов невакцинированных в четыре раза выше", – приводит ТАСС слова Проценко.

Врач отметил, что вакцинированные пациенты тоже попадают в реанимацию, однако не с поражением легких, а по причинам, связанным с возрастом.

"Давайте не будем лукавить – попадают ли вакцинированные пациенты в реанимацию? Да, попадают. Но не с КТ-3, КТ-4 (степени поражения легких), они попадают туда с инсультами, в период ковида такое бывает в силу возраста", – пояснил Проценко.

Ранее Денис Проценко заявлял, что количество россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса, на сегодняшний день является недостаточным для формирования коллективного иммунитета.