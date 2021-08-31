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Город

11:30

Все образовательные учреждения Москвы готовы к отопительному сезону

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по подготовке оборудования в образовательных учреждениях к отопительному сезону, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время к отопительному периоду подготовлено оборудование, подающее тепло и горячую воду в более чем 4,5 тысячи зданий школ, детсадов и других учреждений образования", – сказал Бирюков.

Он также подчеркнул, что все работы по подготовке городской системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября.

"В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий", – отметил заммэра.

Благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений, считает Бирюков.

Ранее Петр Бирюков сообщал о начале температурных испытаний тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона в столице. Испытания проводятся более чем на восьми тысячах километров тепловых сетей.

Для выявления потенциально ненадежных участков в магистрали подается теплоноситель с температурой до 130 градусов. Чтобы обеспечить безаварийную работу в осенне-зимний период, до начала отопительного сезона там проводят ремонт.

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