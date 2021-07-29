Более 70% жилых домов в Москве подготовлены к отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты городских служб Москвы подготовили более 70% жилых домов и столько же объектов социальной сферы к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, объекты социальной сферы и объекты жилья должны быть готовы к зиме 1 сентября. Объекты большой энергетики, в частности 13 ТЭЦ и порядка 200 больших, средних, малых котельных по городу, должны быть готовы к 25 сентября к отопительному сезону, то есть к пуску тепла.

"Все учреждения социальной сферы выполняют графики, и уже подготовлено к зиме примерно 70%. К зиме подготовлено 72% объектов жилого фонда. Объекты большой энергетики тоже идут в соответствии с графиком", – сказал Бирюков.

Он добавил, что всего к осенне-зимнему периоду в Москве надо подготовить более 73,5 тысячи зданий и сооружений, 55 тысяч километров различных подземных коммуникаций, более 115 тысяч километров электросетей и ряд других объектов.

Ранее в Мосжилинспекции рассказали, что проживающим в многоквартирных домах Москвы следует перекрывать горячее водоснабжение во время проведения профилактических работ в преддверии отопительного сезона.

По словам специалистов, в это время внутридомовая система горячего водоснабжения останется заполненной для сохранности трубопроводов, защиты от коррозии и деформации, однако из крана будет идти холодная вода. Счетчик горячего водоснабжения продолжит фиксировать расход горячей воды, которая стоит существенно дороже холодной.