Более 70% жилых домов в Москве подготовлены к отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты городских служб Москвы подготовили более 70% жилых домов и столько же объектов социальной сферы к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, объекты социальной сферы и объекты жилья должны быть готовы к зиме 1 сентября. Объекты большой энергетики, в частности 13 ТЭЦ и порядка 200 больших, средних, малых котельных по городу, должны быть готовы к 25 сентября к отопительному сезону, то есть к пуску тепла.
"Все учреждения социальной сферы выполняют графики, и уже подготовлено к зиме примерно 70%. К зиме подготовлено 72% объектов жилого фонда. Объекты большой энергетики тоже идут в соответствии с графиком", – сказал Бирюков.
Он добавил, что всего к осенне-зимнему периоду в Москве надо подготовить более 73,5 тысячи зданий и сооружений, 55 тысяч километров различных подземных коммуникаций, более 115 тысяч километров электросетей и ряд других объектов.
Ранее в Мосжилинспекции рассказали, что проживающим в многоквартирных домах Москвы следует перекрывать горячее водоснабжение во время проведения профилактических работ в преддверии отопительного сезона.
По словам специалистов, в это время внутридомовая система горячего водоснабжения останется заполненной для сохранности трубопроводов, защиты от коррозии и деформации, однако из крана будет идти холодная вода. Счетчик горячего водоснабжения продолжит фиксировать расход горячей воды, которая стоит существенно дороже холодной.
Москвичи смогут узнать об отключении горячей воды на портале mos.ru
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