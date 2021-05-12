Отопление отключили в 95% зданий Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отопление отключили в 95% зданий в столице, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в Telegram.

В работах по переходу на летний режим задействованы более 1,8 тысячи человек оперативного персонала МОЭК.

11 мая МОЭК начала проводить летние профилактические работы на теплосетях. Мероприятия являются частью подготовительной работы к отопительному сезону 2021–2022 годов.

Ранее на своем официальном сайте МОЭК опубликовала график отключения горячей воды в столице в 2021 году. Чтобы получить информацию по конкретному дому, необходимо ввести в поисковой строке название улицы, а также указать номер строения.