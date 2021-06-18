Москвичам посоветовали перекрывать горячую воду на время отключений

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Проживающим в многоквартирных домах Москвы следует перекрывать горячее водоснабжение во время проведения профилактических работ в преддверии отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции.

"Несложные мероприятия помогут не только сэкономить, но и продолжать безопасную эксплуатацию квартирного сантехнического оборудования", – говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что во время профилактических работ внутридомовая система горячего водоснабжения останется заполненной для сохранности трубопроводов, защиты от коррозии и деформации, однако из крана будет идти холодная вода. Счетчик горячего водоснабжения продолжит фиксировать расход горячей воды, которая стоит существенно дороже холодной.

В Мосжилинспекции также напомнили о необходимости всегда закрывать краны горячей воды. В случае неисправности запорной арматуры благодаря этому удастся избежать аварий и поломки сантехнического оборудования в квартире из-за накипи и ржавчины.

Плановые отключения горячей воды стартовали в Москве 11 мая. Они необходимы для подготовки к новому отопительному сезону. Максимальный срок отключения составляет не более 10 календарных дней.

Ранее стало известно, что москвичи проверили график отключения горячей воды на mos.ru более миллиона раз. Онлайн-сервис позволяет быстро получить информацию по конкретному дому.

