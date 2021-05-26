Москвичи проверили график отключения горячей воды на mos.ru более миллиона раз

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Жители столицы более миллиона раз воспользовались онлайн-сервисом для проверки графика отключения горячей воды на mos.ru. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Онлайн-сервис позволяет быстро получить информацию по конкретному дому.

"Достаточно начать вводить в поисковой строке сервиса интересующий адрес и выбрать нужный из выпадающего списка. На экране появятся конкретные даты и время", – заявили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

За последние три года возможностью узнать сроки отключения горячей воды воспользовались свыше 8,5 миллиона человек.

Москвичи, которые зарегистрированы на mos.ru, могут подписаться на уведомления в личном кабинете. Также получать уведомления можно в приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

Максимальный срок отключения горячей воды в Москве – 10 дней. За это время специалисты успевают провести профилактические работы на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения. В нынешнем году отключения начались 11 мая.

Узнать график можно с помощью специального информационного сервиса на mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва" и на сайте moek.ru. Также через раздел "Настройка подписок" на mos.ru можно настроить уведомление об отключении. Кроме того, нужную информацию подскажет голосовой помощник единой справочной службы правительства Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии услуг и сервисов на портале mos.ru. Он отметил, что в настоящее время пользователям портала доступно порядка 380 услуг, однако в планах перевести в электронный вид все услуги.

