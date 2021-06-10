Названы главные опасности, подстерегающие россиян в квартире

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Экономия на предметах домашнего интерьера, постоянная влажность, а также использование дешевых средств по выведению плесени в ванной может привести к развитию хронических заболеваний бронхолегочной системы. Об этом рассказал терапевт "Инвитро-Сибирь" Михаил Гумалевский, передает РИА Недвижимость.

В зоне риска пожилые люди и дети с системными заболеваниями, отметил врач. У них может развиться микоз. По словам эксперта, при попадании в организм грибок может привести к ухудшению состояния здоровья.

Что касается предметов интерьера, то, по словам Гумалевского, особую опасность представляет мебель из композитных материалов, склеенных между собой различными химическими компонентами, поэтому в помещениях с новым ремонтом риск интоксикации может увеличиться в несколько раз.

Накопление в организме солей тяжелых металлов, подчеркнул врач, может привести к усталости, сонливости, сухости кожных покровов или головокружению. Такие же последствия могут быть и после использования дешевой пластиковой посуды под горячие напитки, поскольку часть веществ с поверхности растворяется в воде и попадает в организм.

Кроме этого, Гумалевский заявил, что использование синтетического постельного белья является более безопасным из-за гипоаллергенности.

Ранее врач Дмитрий Кондратьев рассказал о смертельной опасности строительной пыли. По его словам, во время ремонта в квартире она оседает в легких и может привести к бронхиальной астме, фиброзу, атипичной пневмонии и онкологии.