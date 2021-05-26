Эксперт рассказал о токсичном предмете интерьера

Фото: depositphotos/belchonock

В квартирах в летнее время от яркого солнца нагреваются шторы. Если они сшиты из натуральных тканей, то никакой проблемы нет. Однако если очень сильно нагреваются некоторые шторы из ткани блэкаут, не пропускающей свет, или из полиэстера, возможно образование токсичных газов, рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын.

Он подчеркнул, что ряд тканей при нагревании может выделять токсичные вещества.

"Например, при изготовлении некоторых штор блэкаут их поверхность, ту, что должна быть повернута к окну, покрывают пластиком ПВХ. Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры", – пояснил Рукавицын.

По его словам, это относится и к шторам из полиэстера, которые также при нагревании выделяют формальдегид.

Эксперт рекомендовал в период самого активного солнца, примерно в 11–12 часов дня, раздвигать занавеси блэкаут на основе ПВХ.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые бытовые приборы представляют опасность для здоровья человека.

По его словам, наличие в помещении обогревателя снижает уровень влажности в помещении. Это приводит к пересыханию слизистой и повышает риск проникновения инфекций. К тому же из-за сухого воздуха не исключены серьезные проблемы с глазами, пояснил врач.

