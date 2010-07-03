Россияне выбрали самую бесполезную бытовую технику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россияне считают мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники. Такого мнения придерживаются порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru, сообщает ТАСС.

Опрошенные отметили, что пользуются микроволновкой, блендером, посудомоечной машиной, мультиваркой и мясорубкой. Без дела остаются роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы, отпариватели и электрообогреватели.

Помимо стиральных машин, пылесосов и утюгов, россияне часто дома имеют микроволновую печь (84%), блендер (77%), мясорубку (62%), электрический обогреватель (59%), мультиварку (59%) и кофеварку (39%).

Далее следуют кухонный комбайн (36%), посудомоечная машина (32%), очиститель (увлажнитель) воздуха (28%), хлебопечка (22%), отпариватель (17%), парогенератор (12%) и робот-пылесос (12%).

Больше всего респонденты хотели бы приобрести стали робота-пылесоса (34%), посудомоечную машину (28%), кофеварку (23%), очиститель (увлажнитель) воздуха (20%) и машину для сушки одежды (14%).

Перед покупкой большинство опрошенных обращает внимание на функциональность (78%), цены (70%), производителя (60%), отзывы в интернете (49%), размер техники (27%) и рекомендации друзей (16%).

58% респондентов покупают бытовую технику раз в один-три года, столько же оставляют старую или сломанную бытовую технику на ближайшей помойке или у мусорного бака. 28% опрошенных обновляют технику каждые пять лет или реже.

28% опрошенных отдают старую технику знакомым для починки и повторного использования, 24% – отвозят на дачу. Программами trade-in пользуются 14%.

Опрос проводился с 10 по 20 октября 2019 года среди более чем 5 тысяч российских пользователей Hi-Tech Mail.ru.

Ранее сообщалось, что бытовая техника и электроника возглавили рейтинг самых продаваемых интернет-товаров. Также россияне часто онлайн покупают одежду, обувь и аксессуары.