Эксперты рассказали об опасностях бытовых устройств и техники

Фото: depositphotos/mast3r

Эксперты предупредили о потенциальной опасности, которую таят в себе бытовые устройства и техника. Пользователям рассказали, какие меры стоит предпринять, чтобы не допустить возгорания, сообщает сайт "Аргументы и факты".

С ростом популярности гироскутеров и электросамокатов увеличилось и число пожаров, которые возникают при воспламенении их литиевых батарей. По словам экспертов, возгорание происходит из-за перегрева аккумулятора, причины которого – длительная зарядка или короткое замыкание. Чтобы этого избежать, владельцам средств мобильного передвижения посоветовали не оставлять технику подключенной к сети после полной зарядки. Кроме того, в дешевых моделях аккумуляторы легко повредить, и тогда они представляют опасность.

Электронные сигареты также могут взорваться из-за неисправности в литиевых батареях. Именно по этой причине их нельзя сдавать в багаж, путешествуя самолетом.

В садовых и дачных домах зачастую установлены водонагреватели. Неправильное использование бойлера нередко приводит к ЧП. Как напомнил директор испытательной лаборатории бытовой электротехники "ТЕСТБЭТ" Олег Драницкий, при отсутствии воды в баке водонагревателя и неправильном срабатывании термозащитных устройств может возникнуть пожар. "И то и другое возможно при неправильных сборке, монтаже и присоединении к водопроводной сети", – пояснил он.

Кроме того, попытка погреть еду в микроволновой печи без соблюдения правил безопасности может закончиться экстренной эвакуацией. "Если внутри СВЧ-печи оставить продукт, например, картофелину, и включить на максимально длительный режим, то картофелина высохнет и может загореться", – рассказал Драницкий. При этом эксперт заверил, что, "согласно стандарту, пламя из печи не выйдет".

Если прежде работающую стиральную машину старались не оставлять без присмотра, то теперь ее зачастую включают на ночь или даже уходя из дома. Пожары из-за неисправной стиральной машины нередки, подчеркнул Олег Драницкий. Он опроверг распространенное мнение, согласно которому в устройстве якобы воспламеняются скопившиеся ворсинки ткани. Как уточнил специалист, возгорание, как правило, начинается не в барабане, а в верхней части машины – там, где расположен блок управления.

Наиболее частой причиной поломок и аварий при использовании бытовой техники является неправильный монтаж электропроводки. Эксперт также рекомендовал помнить, что в одну розетку безопасно включать только одно устройство большой мощности.

В мае в жилом доме в подмосковной Лобне взорвался заряжавшийся гироскутер. Начался пожар, в результате которого пострадал ребенок. Врачи диагностировали у него отравление угарным газом. По словам мальчика, едкий дым распространился по квартире за секунды.