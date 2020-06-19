Эксперт развеял мифы об опасности микроволновок

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Эколог-эксперт Антон Ястребцев развеял мифы о вреде электромагнитного излучения от СВЧ-печей. Он рассказал в интервью радио Sputnik, что слухи о том, что еда облучается после разогрева в микроволновке, не соответствуют действительности.
"Дело в том, что электромагнитное излучение высокой частоты (2 450 МГц), которое излучает микроволновая печь, относится к неионизирующему излучению, то есть никаких следов в продукте не остается. Продукт готовится, и на этом все. Никаких существенных изменений в нем самом не происходит. После того как вы выключили печь, продукт ничего не излучает", – пояснил Ястребцев.
Однако от работающей микроволновки лучше находиться на расстоянии 1,5–2 метра, поскольку во время работы она может излучать слабые электромагнитные волны, как и любой другой электрический прибор, пояснил специалист.
"Сама печь во время работы действительно излучает электромагнитные волны. Чаще всего они распространяются примерно на полтора метра, иногда на три, в зависимости от модели печи. Поэтому во время работы микроволновки рядом с ней лучше не находиться – отойти метра на полтора-два. Кроме того, многое зависит от мощности печи и от продукта", – заявил эксперт.
Ранее эксперты Роскачества исследовали микроволновые печи. Результаты анализа показали, что представленные на рынке модели безопасны. При выборе устройства они советовали сперва определиться, для каких задач нужна микроволновка.
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