В России прогнозируют рост цен на бытовую технику

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В России прогнозируется рост цен на бытовую технику и электронику. Изменения произойдут, если вступят в силу нормативы по стопроцентной утилизации отходов потребительских товаров и упаковки.

Как пишут "Известия", цены на бытовую технику могут увеличиться на 13 процентов. Об этом изданию сообщил глава комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров.

В материале уточняется, что рост цент ожидается также на электроинструменты (на 11 процентов), электронику (на 9 процентов), обувь (на 5 процентов) и одежду (на 2 процента).

"Уже давно нет отдельных продавцов и производителей, грань между ними стерта. В среднем около 20% оборота ретейлера, а в некоторых случаях и более 50% – это продукция под собственной торговой маркой. То есть продавцы производят товар самостоятельно. Поэтому новая система касается сферы торговли напрямую", – объяснил Федоров.

В Администрации президента РФ прокомментировали новые нормативы утилизации. Там заверили, что правительство учтет все мнения при разработке документа.

В свою очередь, в Минприроды подчеркнули, что введение новой концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП) станет важным шагом в переходе России к экономике замкнутого цикла.

Ранее ценам на жилье в России предрекли рост на 25%. Такой скачок стоимости спрогнозировали в Совете Федерации.