Цены на молочные и мясные продукты в РФ могут вырасти на 10%

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Аналитический центр при правительстве РФ спрогнозировал подорожание мясной и молочной продукции на 12% в текущем году. Об этом рассказала газете "Известия" замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра Виктория Павлюшина.

Рост цен на продукцию животного происхождения будет связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства. Кроме того, с 1 июня 2020 года будет введена цифровая маркировка молочных продуктов, что может создать повышенную нагрузку на производителей.

При этом из-за увеличения НДС на пальмовое масло в РФ цены на продукты, в состав которых оно входит – шоколад, вафли, печенье, картофельные чипсы – могут вырасти на 5-7 процентов. Также прогнозируется подорожание гречневой крупы на 5-6 процентов в связи с сокращением посевов гречихи.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин ранее заверил, что цены на мясо в России продолжат снижаться в 2020 году. Специалист заявил, что на данный момент в РФ сохраняется тренд на увеличение производства мяса, а также наблюдаются факторы роста предложения и усиления конкуренции.