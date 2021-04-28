Врач назвал самые опасные бытовые приборы

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Некоторые бытовые приборы представляют опасность для здоровья человека, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, в настоящее время не существует точных и объективных данных о вреде электромагнитного излучения. При этом, как отметил Мясников, к использованию некоторых бытовых приборов нужно подходить с осторожностью.
Так, наличие в помещении обогревателя снижает уровень влажности в помещении. Это приводит к пересыханию слизистой и повышает риск проникновения инфекций. К тому же из-за сухого воздуха не исключены серьезные проблемы с глазами, пояснил врач.
Мясников добавил, что неправильная установка кондиционеров, в свою очередь, способна привести к простудам, а также усугубить астму или аллергию. Кроме того, внутри кондиционеров могут скапливаться различные микроорганизмы.
Ранее эксперты Роскачества исследовали микроволновые печи. Результаты анализа показали, что представленные на рынке модели безопасны. При выборе устройства они советовали сперва определиться, для каких задач нужна микроволновка.
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