Врач рассказал о смертельной опасности строительной пыли во время ремонта

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Строительная пыль во время ремонтных работ в квартирах, офисах или на улице оседает в легких и может привести к бронхиальной астме, фиброзу, атипичной пневмонии и онкологии. Об этом предупредил медицинский директор "Инвитро-Москва" Дмитрий Кондратьев, сообщает РИА Недвижимость.

По словам эксперта, пыль является одним из самых известных аллергенов. Кроме того, в ее состав входят различные компоненты, обладающие патогенными свойствами, в том числе канцерогенностью.

"Раздражение слизистых оболочек может привести и к заболеваниям, которые часто являются следствием простуд: хронический ринофарингит, хронические бронхиты, хроническая обструктивная болезнь легких", – сказал врач.

Он отметил, что обструктивная болезнь легких наиболее опасна из всех перечисленных, поскольку в организме начинают происходить необратимые разрушения, что может привести к инвалидности.

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