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Общество

09:03

Врач назвала болезни, на которые указывают синяки под глазами

медицина общество

Фото: depositphotos/luckybusiness

Появление темных кругов или синяков под глазами может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Об этом Пятому каналу рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.

Она отметила, что одна из возможных проблем – гипоксия или кислородное голодание тканей. Обычно это связано с дефицитом жизненно важных микроэлементов.

"Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек, которые требуют своевременного обращения к терапевту и уточнения причины появления синяков под глазами", – сказала врач.

Бочарова уточнила, что синяки под глазами могут быть и индивидуальным вариантом нормы, так как в области глаз тонкая кожа, которая с возрастом только истончается.

"Нужно уточнить наиболее частые медицинские проблемы, а это анемия, дефицит микроэлементов, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы", – резюмировала специалист.

Она отметила, что зачастую синяки под глазами появляются из-за недосыпания, ночной работы, проведения большого количества времени за компьютером, а также чрезмерного употребления кофе и чая.

Ранее врач – невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, как восстановить организм после работы в ночную смену. Специалист добавила, что если человек работает, например, не каждую ночь, то спать днем после смены лучше всего полтора максимум три часа, либо вообще 10–15 минут.

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