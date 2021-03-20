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Общество

07:17

Названа неожиданная причина набора веса

общество

Фото: depositphotos/Elnur_

Американские врачи назвали неожиданную причину набора веса. Об этом сообщает издание Express.

По данным специалистов, риск появления жировых тканей вокруг внутренних органов повышает недосып. При этом слишком долгий сон способен вызвать висцеральный жир.

Врачи поясняют, что висцеральный жир связан с метаболическим синдромом. В свою очередь, он может повлечь за собой развитие сердечных заболеваний.

Для того, чтобы сохранять вес в норме, специалисты советуют спать каждую ночь от 6 до 8 часов.

Ранее британские медики назвали кислый привкус во рту признаком смертельно опасного состояния. Это может быть предвестником сердечного приступа.

До этого врачи перечислили неожиданные симптомы цирроза печени. Отмечалось, что чаще всего заболевание возникает при длительной интоксикации алкоголем, из-за вирусных гепатитов B, С и D и паразитарных инфекций.

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