Кислый привкус во рту назвали признаком смертельно опасного состояния

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Британские медики назвали кислый привкус во рту возможным признаком сердечного приступа. Об этом сообщает издание Express.

По мнению специалистов, на смертельно опасное состояние могут также указывать несварение желудка без отрыжки и изжоги, тошнота или рвота. Насторожиться стоит также при чрезмерном выделении пота без причины, бессоннице и усталости.

Перечисленные симптомы могут проявляться несколько дней или возникнуть внезапно. Эксперты советуют внимательнее относиться к своему самочувствию и обращать внимание на малейшие отклонения в работе организма. При наличии указанных признаков стоит как можно быстрее обратиться к врачу за консультацией.

Ранее британские медики перечислили неожиданные симптомы цирроза печени. Отмечалось, что чаще всего заболевание возникает при длительной интоксикации алкоголем, из-за вирусных гепатитов B, С и D и паразитарных инфекций.