Гематолог сообщила о связи группы крови с риском развития рака

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Существование связи между группой крови человека и его предрасположенностью к онкологическим заболеваниям нельзя исключать, заявила гематолог Юлия Ненашева в интервью "Пятому каналу".

В частности, специалист рассказала, что люди со второй группой крови предрасположены к раку желудка. У этих пациентов данное заболевание встречается на 20 процентов чаще.

"У пациентов со второй и четвертой группой чаще встречается рак поджелудочной железы", – продолжила Ненашева.

По мнению медика, люди с первой группой крови менее предрасположены к развитию рака. Ненашева особенно выделила онкологические заболевания кожи, легких и яичников.

Специалист отметила, что на данный момент ученые не подтвердили связи между группами крови и раком толстого кишечника или молочной железы. Она также пояснила, что в большинстве случаев заболевание связано с образом жизни человека, а лишь в 20% причиной может стать генетическая предрасположенность. По этой причине врач посоветовала гражданам исключить из жизни вредные привычки и следить за здоровьем.

Ранее ученые назвали вздутие живота симптомом смертельно опасной болезни. По мнению британских специалистов, это может быть признаком рака кишечника.