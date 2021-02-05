Ученые назвали вздутие живота симптомом смертельно опасной болезни

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Вздутие живота может являться симптомом, указывающим на рак кишечника. К такому выводу пришли ученые из Британской онкологической ассоциации.

Как пишет издание Express, обычно причиной вздутия брюшной полости являются продукты, вызывающие повышенное газообразование или асцит – скопление жидкости в животе. Последнее может указывать на развитие онкологии.

В исследовании отмечается, что у вздутия живота существует и ряд других причин. В частности, недомогание возникает при гастропарезе, синдроме раздраженного кишечника, глютеновой болезни и запоре.

Для установления точной причины вздутия живота специалисты рекомендуют обращаться к врачу. При необходимости стоит пройти лечение.

Ранее онколог Андрей Базылев назвал одежду, которая повышает риск развития рака.