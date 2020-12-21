Медики рассказали, как распознать рак горла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Врачи назвали симптомы, которые могут указывать на онкологические заболевания горла. По их словам, затрудненное дыхание и кашель с кровью являются одними из симптомов распространения болезни в организме, сообщает "Экспресс газета".
Специалисты благотворительной организации Macmillan Cancer Support рассказали, что трудное дыхание может говорить о возникновении рака пищевода. По их словам, люди с этим диагнозом могут чувствовать, как пища словно застревает у них в горле или груди.
Медики также посоветовали обратить внимание на щитовидную железу. По их словам, о появлении рака щитовидной железы говорит формирование шишки на шее, которая не сопровождается болью, но имеет свойство увеличиваться.
Помимо этого, на развитие онкологического заболевания могут указывать такие симптомы, как одышка, свистящее дыхание и хриплый голос. Эти симптомы могут говорить о раке трахеи, уточнили врачи. Медики подчеркнули, что данное заболевание обычно выявляют у людей старше 60 лет.
Специалисты также уточнили, что эти симптомы могут указывать и на другие заболевания. При их возникновении они рекомендовали обратиться к врачу.
Ранее доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии СЗГМУ имени Мечникова Ирина Солнцева рассказала, как не пропустить рак молочной железы. По ее словам, обследовать молочные железы женщинам стоит при изменениях кожи, вытяжении сосков или уплотнениях в структуре.
"Доктор 24": рак толстой кишки
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