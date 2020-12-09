Врач рассказал, как не пропустить рак молочной железы

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Обследовать молочные железы женщинам стоит при изменениях кожи, вытяжении сосков или уплотнениях в структуре. Также обращаться к специалистам необходимо при "плотных" молочных железах. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Ирина Солнцева рассказала, что в структуре молочной железы находится несколько видов тканей, в частности жировые и фиброгландулярные. Последние считают "рентгенологически плотными" из-за тени на маммографических снимках. Преобладание фиброгландулярной ткани называют "плотной" молочной железой.

"Врачи выделяют четыре типа плотности – А, В, С и D. Первые два – это неплотные типы структуры, и они не вызывают каких-либо опасений. Типы С и D – это те варианты, при которых в структуре молочной железы преобладает плотная ткань. При С-типе она в несколько меньшем количестве, а при Д-типе занимает практически весь объем железы", – отметила специалист.

Она добавила, что "плотные" молочные железы повышают риск возникновения рака. При С-типе плотности он увеличивается в 2 раза, при D-типе – в 4–6 раз. При этом 60 процентов молодых женщин и 40 процентов женщин в постменопаузе обладают плотной структурой молочных желез.

При "плотных" молочных железах существуют и другие факторы риска развития рака. Это раннее начало месячных, позднее начало менопаузы, длительный прием гормональной заместительной терапии, доброкачественные пролиферативные заболевания молочной железы. В этих случаях онколог порекомендует чаще проходить обследования.

Солнцева уточнила, что на ранней доклинический стадии опухоли молочной железы излечимы в 95–98 процентах случаев. Обнаружить рак можно только при помощи маммографии. Однако "плотные" молочные железы усложняют этот процесс.

"Маммографическая плотность опухолевых узлов во многом сходна с плотной тканью молочной железы, поэтому они становятся невидимыми на ее фоне. И в результате до 40 процентов раков пропускаются при маммографии на фоне плотной ткани", – подчеркнула врач, добавив, что не пропустить опухоль при плотной структуре позволит дополнительное УЗИ.

Также специалист подчеркнула, что врачи-рентгенологи должны детально описывать плотность молочных желез, чтобы женщины понимали, стоит ли им дополнительно обращаться к маммологу-онкологу.

Крое того, новая методика трехмерного УЗИ также позволит обследовать молочные железы без пропуска участков. "Проведение такой процедуры в дополнение к маммографии на фоне плотной ткани молочной железы позволяет обнаружить в 2,6 раза больше злокачественных опухолей и на 55 процентов больше инвазивных опухолей молочных желез", – сказала специалист.

Она заключила, что единственным способом не допустить развитие рака является его ранняя диагностика. Солнцева рекомендует женщинам старше 40 лет проходить маммографию 1 раз в 2 года. Если молочная железа оказалась "плотной", дополнительно стоит делать УЗИ. При наследственности ходить на осмотр врача-маммолога рекомендовано с 25–30 лет.

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