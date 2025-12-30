Форма поиска по сайту

30 декабря, 12:41

Общество

Снежный покров может увеличиться на 4 см в Москве к вечеру 30 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снежный покров в столице может увеличиться на 4 сантиметра к вечеру вторника, 30 декабря, предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в сообщении.

Утром 30 декабря специалисты провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Следующий цикл работ стартовал в 11:00 и будет повторяться по мере выпадения осадков в течение дня.

Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца (МЦК), а также к социально значимым объектам.

В комплексе отметили, что на улицах города активно работает снегоуборочная и погрузочная техника. Автомобилистов просят быть внимательнее на дороге и с пониманием относиться к деятельности коммунальных служб.

Кроме того, в течение светового дня специалисты очищают от снега и наледи скатные кровли домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 2026 год начнется в столице с эталонной русской зимы с нормальными для января сугробами и морозами. В новогоднюю ночь ожидается до 10–13 градусов мороза. При этом в первый день января прогнозируется не выше минус 10 градусов.

Городские службы устраняют последствия снегопада в Москве

