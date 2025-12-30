Строительный кран поднял новогоднюю елку в ГУМе над праздничным городом

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы

Департамент градостроительной политики Москвы установил в ГУМе инсталляцию с брендированной новогодней елкой, которую строительный кран поднимает над праздничным городом. Об этом сообщил глава департамента Владислав Овчинский.

"Мы украсили символ Нового года и ГУМ-Каток таким образом, чтобы не только поздравить жителей с предстоящими праздниками, но и показать общую причастность горожан и строителей к развитию Москвы", – отметил он.

По словам Овчинского, композиция с праздничным деревом показывает приоритеты градостроительного развития столицы: создание уютных новостроек, дворов для комфортного и активного отдыха, транспортной доступности. На ГУМ-Катке же можно увидеть логотип департамента градостроительной политики. Ледовое пространство является олицетворением праздника, которое будет радовать посетителей всю зиму.

Брендированная новогодняя ель – это часть ежегодной выставки "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади". На дереве присутствуют гирлянда и самые разные украшения. В этот раз на елке можно увидеть фигурки в виде строительной техники, среди которых подъемные краны, бетономешалки, грузовики. В кабине строительного крана, который держит конструкцию, сидит Дед Мороз. Подиум также дополнен логотипом департамента градостроительной политики.

Ранее тематическую новогоднюю ель, посвященную памятникам, установили в районе Замоскворечье в рамках проекта "Зима в Москве". Она расположена около выхода из наземного вестибюля станции метро "Третьяковская". На игрушках можно увидеть в том числе мемориальную квартиру А. С. Пушкина на Арбате, церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское", павильон № 35 "Главтабак" на ВДНХ.