Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 08:01

Город

Новогодняя ель, посвященная памятникам старины, появилась в Замоскворечье

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Тематическую новогоднюю ель установили в районе Замоскворечье, около выхода из наземного вестибюля станции метро "Третьяковская", в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В преддверии праздника департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) подготовил для горожан тематическую новогоднюю программу, в которую вошли игры, конкурсы, подарки, а также встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что специалисты департамента уже несколько лет подряд устанавливают тематическую елку на площади у станции метро "Третьяковская". Она украшена изображениями архитектурных памятников Москвы.

"Это не просто елка, а полноценный арт-объект. Он стал еще одним популярным местом среди жителей и гостей нашего города и визитной карточкой московских новогодних праздников", – добавил Емельянов.

Украшения на елке выполнены в советском стиле: на ветвях разместились елочные шары, гирлянды и флажки, которые дарят ощущение праздника и одновременно несут в себе познавательную функцию. Если подойти поближе, то можно разглядеть архитектурные объекты, изображенные на елочных игрушках.

Кроме того, по специальным QR-кодам можно перейти на портал "Узнай Москву", чтобы изучить более подробно историю памятников и информацию о реставрационных работах.

К примеру, на игрушках можно увидеть Мемориальную квартиру А. С. Пушкина на Арбате, церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское", павильон № 35 "Главтабак" на ВДНХ и многое другое. Новогодняя ель будет стоять в Замоскворечье до окончания праздников.

Ранее туристический сервис Russpass представил список самых популярных у туристов площадок Москвы за 2025 год. В топ-3 по количеству приобретенных на платформе билетов вошли Московский зоопарк, Московская канатная дорога и колесо обозрения "Солнце Москвы".

В рамках проекта "Зима в Москве" в городе также пройдут творческие, инженерные и кулинарные мастер-классы для детей на фестивале "Путешествие в Рождество". Посетителей фестиваля, который будет проходить до 11 января, ждут 35 точек по всему городу.

На площадках проекта "Зима в Москве" появились праздничные декорации

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
город

Главное

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика