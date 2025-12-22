Новогодняя ель, посвященная памятникам старины, появилась в Замоскворечье

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Тематическую новогоднюю ель установили в районе Замоскворечье, около выхода из наземного вестибюля станции метро "Третьяковская", в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В преддверии праздника департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) подготовил для горожан тематическую новогоднюю программу, в которую вошли игры, конкурсы, подарки, а также встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что специалисты департамента уже несколько лет подряд устанавливают тематическую елку на площади у станции метро "Третьяковская". Она украшена изображениями архитектурных памятников Москвы.

"Это не просто елка, а полноценный арт-объект. Он стал еще одним популярным местом среди жителей и гостей нашего города и визитной карточкой московских новогодних праздников", – добавил Емельянов.

Украшения на елке выполнены в советском стиле: на ветвях разместились елочные шары, гирлянды и флажки, которые дарят ощущение праздника и одновременно несут в себе познавательную функцию. Если подойти поближе, то можно разглядеть архитектурные объекты, изображенные на елочных игрушках.

Кроме того, по специальным QR-кодам можно перейти на портал "Узнай Москву", чтобы изучить более подробно историю памятников и информацию о реставрационных работах.

К примеру, на игрушках можно увидеть Мемориальную квартиру А. С. Пушкина на Арбате, церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское", павильон № 35 "Главтабак" на ВДНХ и многое другое. Новогодняя ель будет стоять в Замоскворечье до окончания праздников.

Ранее туристический сервис Russpass представил список самых популярных у туристов площадок Москвы за 2025 год. В топ-3 по количеству приобретенных на платформе билетов вошли Московский зоопарк, Московская канатная дорога и колесо обозрения "Солнце Москвы".

В рамках проекта "Зима в Москве" в городе также пройдут творческие, инженерные и кулинарные мастер-классы для детей на фестивале "Путешествие в Рождество". Посетителей фестиваля, который будет проходить до 11 января, ждут 35 точек по всему городу.