Москва 24 запустила фотоконкурс о зимней столице в соцсети "ВКонтакте"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва 24 запустила фотоконкурс о зимней столице. Он проводится в сообществе в соцсети "ВКонтакте".

Для того чтобы принять участие, необходимо поймать красивый зимний момент, например во дворе, парке, на улице или прогулке, а затем выложить снимок в комментариях под постом.

На фотографии может быть запечатлен уютный вечерний город, нарядные улицы или огни витрин – все, что создает ощущение тепла и праздника. Лучшие работы станут частью общей зимней фотогалереи Москвы 24.

Фотоконкурс продлится все новогодние каникулы. Проект объединит самые атмосферные кадры столицы и покажет зиму такой, какой ее видят москвичи.

Ранее стало известно, что девятый сезон елки мэра Москвы пройдет в Гостином Дворе с 28 декабря по 11 января.

Она проводится для детей, отличившихся в учебе и спорте, ставших лауреатами различных олимпиад, конкурсов и премий правительства столицы, а также для ребят с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и малообеспеченных семей и оставшихся без попечения родителей.

