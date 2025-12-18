На площадках проекта "Зима в Москве" подготовили программу выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители и гости города смогут посетить множество интересных мероприятий в рамках проекта "Зима в Москве" в предстоящие выходные, 19–21 декабря. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

В пятницу, 19 декабря, на Манежной площади в шале "Мастерская волшебных игрушек" все желающие смогут принять участие в мастер-классах по росписи новогодних игрушек и созданию открыток, а также украшений для дома:

11:00 – "Праздничный сюрприз";

12:00 – "Звезда желаний";

13:00 – "Фабрика елочных игрушек";

14:00 – "Сладкий секрет";

15:00 – "Интерактивная открытка";

16:00 – "Парикмахер".

В этот же день с 17:00 до 18:30 в парке искусств "Музеон" в арт-павильоне "Фабрика подарков" пройдет мастер-класс по изготовлению настенных и настольных новогодних календарей. А 19:00 до 20:30 гости смогут создать праздничную открытку, поработав с декоративными элементами, трафаретами и бумагой.

В субботу, 20 декабря, с 17:00 до 18:30 там же предлагается познакомиться с трехмерной печатью с помощью 3D-ручек. С 19:00 до 20:30 в арт-павильоне будут изготавливать елочные шары.

В воскресенье, 21 декабря, с 17:00 до 18:30 можно будет сделать собственные значки, а с 19:00 до 20:30 узнать, как составить карту желаний на будущий год.

Каждый день гостей и жителей города ждут мастер-классы на Тверской площади. В праздничной пальмовой оранжерее им расскажут о праздновании Рождества в эпоху царской России, помогут изготовить подсвечник и научат основам чеканки.

19 декабря там состоится несколько интересных занятий:

15:00 – "Рождественская обманка: традиции царских елок";

16:00 – "Волшебная чеканка: рождественский силуэт";

17:00 – "Ангел-хранитель Рождества";

18:00 – "Рождественская свеча".

С 20 по 21 декабря также там состоятся мастер-классы: "Рождественская свеча" в 15:00, "Рождественская обманка: традиции царских елок" в 12:00 и 16:00, "Волшебная чеканка" в 13:00 и 17:00, "Ангел-хранитель Рождества" в 14:00 и 18:00.

20 декабря с 16:00 до 18:00 в Бескудниковском районе на катке в парке имени Святослава Федорова на Дмитровском шоссе (дом 80а) состоится праздник "Варежкины гуляния", приуроченный ко Дню варежки. Там будет конкурс на самую громкую частушку, подготовлен концерт этнических ансамблей, а также шоу с медведем. Посетить мероприятие смогут горожане в возрасте от шести лет.

Два раза в неделю, по субботам и воскресеньям с 17:30 до 19:00, на детском катке ВДНХ проводится развлекательная программа. А 20 и 21 декабря конкурсы, мастер-классы, игры и занятия по фигурному катанию.

В эти же дни на катках в Парке Горького, на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское", на стадионах "РЖД Арена" и "Авангард", в конноспортивном комплексе "Битца" будет проходить фестиваль "Московские традиции". Желающие смогут поиграть в хоккей в валенках. Также откроются зоны бильярда, керлинга, снежного дартса, тира.

20 и 21 декабря в 18:30 на катке на площади Революции ждет ледовое шоу "Композиторы", в котором примут участие российские фигуристы. Билеты можно будет приобрести прямо в день шоу.

В воскресенье с 15:30 до 16:30 на катке в олимпийском комплексе "Лужники" олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет мастер-класс, где поделится своими профессиональными секретами. Необходимо зарегистрироваться на него заранее.

В этот день с 10:00 до 21:30 будет открыт каток на Воробьевых горах. Вход также бесплатный, но с предварительной регистрацией.

Кроме того, на разных городских площадках пройдут мероприятия проекта "Семейные игры".

20 декабря:

с 14:00 до 16:00 у районного центра "Место встречи "Баку" на улице Усиевича;

на улице Усиевича; с 14:00 до 16:00 в сквере имени М. П. Судакова на Совхозной улице ждут игры народов мира, например корнхолл, бокс-хоккей, кульбутто, шаффлборд;

на Совхозной улице ждут игры народов мира, например корнхолл, бокс-хоккей, кульбутто, шаффлборд; с 14:00 до 16:00 в парке "Жужа" на улице Академика Миллионщикова можно будет принять участие в хоккейной эстафете;

на улице Академика Миллионщикова можно будет принять участие в хоккейной эстафете; с 14:00 до 16:00 на Нагатинской набережной пройдут турниры по гиревому спорту, армрестлингу, перетягиванию каната, кистевому силомеру;

пройдут турниры по гиревому спорту, армрестлингу, перетягиванию каната, кистевому силомеру; с 14:00 до 16:00 в Липовом парке пройдут бои на мечах и состязания по городкам;

пройдут бои на мечах и состязания по городкам; с 12:00 до 14:00 рядом с культурным центром "Новослободский" на улице Сущевский Вал можно попробовать силы в перетягивании каната и боях подушками;

на улице Сущевский Вал можно попробовать силы в перетягивании каната и боях подушками; с 14:00 до 16:00 возле культурного центра "Новослободский" ждут игры на логику;

ждут игры на логику; с 12:00 до 14:00 в сквере у транспортно-пересадочного узла "Некрасовка" на Рождественской улице дети и родители смогут поучаствовать в семейной эстафете. Там будут препятствия из батутов, пятнашки, кольцеброс;

на Рождественской улице дети и родители смогут поучаствовать в семейной эстафете. Там будут препятствия из батутов, пятнашки, кольцеброс; С 14:00 до 16:00 в сквере у транспортно-пересадочного узла "Некрасовка" детей и родителей ждут мини-гольф, дженга, футбольные эстафеты.

21 декабря:

с 14:00 до 16:00 на стадионе "Авангард" на шоссе Энтузиастов пройдут турниры по лазертагу и мини-ориентированию;

на шоссе Энтузиастов пройдут турниры по лазертагу и мини-ориентированию; с 14:00 до 16:00 у районного центра "Место встречи "Баку" ждут игры народов мира, например корнхолл, бокс-хоккей, кульбутто, шаффлборд;

ждут игры народов мира, например корнхолл, бокс-хоккей, кульбутто, шаффлборд; с 14:00 до 16:00 в детском парке "Фили" на Большой Филевской улице можно будет принять участие в хоккейной эстафете;

с 14:00 до 16:00 на площади Туве Янссон пройдут турниры по гиревому спорту, армрестлингу, перетягиванию каната, кистевому силомеру;

пройдут турниры по гиревому спорту, армрестлингу, перетягиванию каната, кистевому силомеру; с 14:00 до 16:00 на парковой территории от улицы Мусоргского до проезда Дежнева в Юрловском проезде пройдут бои на мечах и состязания по городкам;

от улицы Мусоргского до проезда Дежнева в Юрловском проезде пройдут бои на мечах и состязания по городкам; с 12:00 до 14:00 в сквере "Надежда" на Ленинском проспекте можно попробовать силы в перетягивании каната и боях подушками;

на Ленинском проспекте можно попробовать силы в перетягивании каната и боях подушками; с 14:00 до 16:00 в сквере "Надежда" пройдут игры на логику;

пройдут игры на логику; с 12:00 до 14:00 в сквере у транспортно-пересадочного узла "Некрасовка" пройдет игра в брумбол;

пройдет игра в брумбол; с 14:00 до 16:00 в сквере у транспортно-пересадочного узла "Некрасовка" можно будет посетить фитнес-зарядку, отгадать спортивные загадки, принять участие в веселых стартах;

можно будет посетить фитнес-зарядку, отгадать спортивные загадки, принять участие в веселых стартах; с 14:00 до 16:00 в сквере имени М. П. Судакова на Совхозной улице пройдет тренировка по флаг-футболу.

20 по 21 декабря можно посетить и фестиваль "Усадьбы Москвы", который проходит всю зиму. Основная площадка – в музее-заповеднике "Коломенское". С 11:00 до 21:00 всех там ждет дворянский променад. Актеры в исторических нарядах предложат интерактивы.

Там же 11:00 до 21:00 работает ретрофотоателье, где можно примерить костюмы. А с 15:00 до 21:00 в "Коломенском" открыта чайная станция «Московское чаепитие», где напиток наливают из самовара.

На Манежной площади есть имиджевая зона фестиваля, где также можно почувствовать себя историческим героем. Фотосалон работает в выходные и праздничные дни с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 и с 18:00 до 21:00.

Также можно посетить кинопарк "Москино". Там есть каток, откроется экспозиция автокиновыставки Вадима Задорожного, посвященная Олимпиаде 1980 года, пройдет мастер-класс по раскадровке. На катке также покажут культовые фильмы. Работать он будет с 11:30 до 21:30 до 1 марта. Первый сеанс входит в стоимость билета в кинопарк.

Экспозиция по Олимпиаде 1980 года откроется 20 декабря в 11:00. Посетить ее можно с 11:00 до 19:00. Там будут представлены предметы, связанные с достижениями СССР.

В "Театре Гонзаги" в субботу в 16:00 пройдет спектакль "Волшебный шар Деда Мороза", а в воскресенье в это же время состоится представление "Снежная королева". На площадке "Дом Деда Мороза" ждут постановочные съемки "Шерлок в поисках Деда Мороза". Принять участие в них можно с 12:00 до 17:20 каждые 20 минут.

21 декабря в 16:00 в парке имени Шкулева в Текстильщиках у катка пройдет спектакль "Сказания фьордов". Там будут русалки, викинги и герои мифологии. Также в нем задействуют факелы и чаши.

20 и 21 декабря с 17:00 до 20:00 будет проходить акция "Письма добра". Волонтеры будут ждать на катке в парке "Кузьминки" и на улице Чичерина, а также на катках в парке Северного речного вокзала на Ленинградском шоссе (дом 51) и на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское".

С 4 по 21 декабря рядом с "Домом российской кухни" на ВДНХ открыта "Несекретная служба Деда Мороза". Там на телестудии можно побывать в роли телеведущего и исполнить мечты детей.

В четвертый раз проходит акция "Добрая елка". В Центральном детском магазине, парке "Зарядье", парке развлечений "Остров мечты" можно снять с елок шарики с детскими желаниями и исполнить их.

С 1 декабря по 28 февраля работают и свыше 30 павильонов "Фабрики подарков". Проекта "Москва помогает". Там можно оставить посылки для участников СВО и детей из новых регионов, зоотовары для бездомных животных. До конца декабря в павильоны можно передать настольные игры для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Также там подписываются открытки для бойцов.

На Новом Арбате и площади Революции они открыты с 10:00 до 21:00 в рабочие дни и с 10:00 до 22:00 – в выходные и праздничные. Площадка на Тверской площади работает ежедневно с 10:00 до 21:00, а двери павильона на Красной площади открыты с 11:00 до 22:00 с понедельника по четверг, с 10:00 до 22:00 – в пятницу, с 10:00 до 23:00 – в выходные дни.

10:00 до 22:00 на Воробьевых горах можно посетить новогоднюю ярмарку и купить подарки для близких, напитки и еду.

С 17:00 до 22:00 на территории Московского дворца пионеров каждый день проходят световые шоу с мультимедийными элементами.

В рамках проекта "Зима в Москве" в столице также открылся фестиваль "Путешествие в Рождество". Гостей ждут 35 площадок, на которых состоятся тысячи мастер-классов, более 6 400 часов спортивных мероприятий и свыше 1 700 новогодних представлений, а также ледовые шоу.

