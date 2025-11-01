Детская программа "Елка Победы" пройдет на Поклонной горе

Фото: elkapobedy.ru

Музей Победы с 20 декабря 2025 года по 9 января 2026 года проведет детскую интерактивную программу "Елка Победы". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"На протяжении многих лет эта музейная программа считается лучшим новогодним представлением Москвы", – указано в сообщении.

Программа рассчитана на детей 6–13 лет. Их будут ждать приключения в исторических декорациях и диорамах, костюмированные персонажи, лазертаг, шифры и головоломки. В ходе 1,5-часовой игры участники перенесутся в события героического прошлого страны, рассказали в музее.

В основу сюжета ляжет путешествие во времени для спасения Снегурочки, которая оказалась в ловушке старой кинопленки. Юным гостям предстоит пройти путь от декабря 1941-го до мая 1945 года, чтобы восстановить пленку и зажечь новогоднюю елку. В конце программы дети получат тематический подарок.

С 7 по 9 ноября на Красной площади начнет работу музей "Город живых историй". Он посвящен 84-й годовщине военного парада 1941 года. Всего будет представлено 10 тематических зон, объединенных в единую историю, рассказывал ранее Сергей Собянин.