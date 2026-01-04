Медведев заявил, что США могут повторить против Киева "венесуэльскую операцию"

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Вашингтон может повторить против Украины операцию, уже испробованную в Каракасе, заявил ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так Медведев ответил на вопрос, могут ли Штаты предпринять аналогичные действия в отношении украинского лидера Владимира Зеленского в случае его отказа от сделки с президентом США Дональдом Трампом.

"Янки, уже создавшие подобный "прецедент" с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше", – поделился он.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. По данным МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

Во время операции американскими силами был захвачен и вывезен из страны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

Позднее стало известно о том, что Мадуро доставили в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. Журналисты писали, что его могут отправить в федеральный изолятор в Бруклине.