04 января, 17:26

Политика
NYT: Мадуро отклонил предложение США уйти с поста и отправиться в изгнание

Мадуро отклонил предложение США уйти с поста и отправиться в изгнание – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/Miguel Gutierrez

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в конце декабря 2025 года отклонил ультиматум президента США Дональда Трампа, отказавшись покинуть свой пост и отправиться в изгнание в Турцию. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на американские и венесуэльские источники, участвовавшие в переговорах.

Согласно информации издания, несколько недель назад американские представители согласовали кандидатуру вице-президента Венесуэлы Делси Родригес в качестве временной замены Мадуро.

Участвовавшие в дискуссиях собеседники издания заявили, что посредникам удалось убедить администрацию Трампа, что Родригес сможет обеспечить защиту и поддержку будущих американских инвестиций в энергетический сектор страны.

По оценке одного из источников, Вашингтон считает, что взаимодействие с Родригес будет носить более профессиональный характер, чем с Мадуро.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. По данным МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

Во время операции американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

Позднее Мадуро доставили в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. Журналисты писали, что в скором времени президента Венесуэлы отправят в федеральный изолятор в Бруклине.

Колумбия тем временем созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН. Также были запрошены чрезвычайное заседание Постоянного совета Организации Американских Государств (ОАГ) и встреча глав МИД стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

