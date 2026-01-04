Вице-президент Венесуэлы Родригес назначена исполняющей обязанности президента

Фото: ТАСС/EPA/RAYNER PENA R

Верховный суд Венесуэлы назначил исполнительного вице-президента страны Делси Родригес исполняющей обязанности президента на фоне захвата действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро военными силами США. Об этом объявила судья Таня Д'Амелио в эфире канала Venezolana de Televisión.

"Верховный суд Венесуэлы распорядился, чтобы исполнительный вице-президент республики Делси Родригес немедленно приступила к исполнению обязанностей президента республики в строгом соответствии с Конституцией и законами Венесуэлы", – приводит ТАСС фрагмент заявления Д'Амелио.

По словам судьи, законодательная интерпретация сделана Верховным судом для того, чтобы определить правовой режим, применимый для обеспечения административной преемственности Венесуэлы и обороны нации в случае вынужденного отсутствия главы государства.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. Как указали в МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

В ходе операции американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

Мадуро уже доставили в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. По данным СМИ, в скором времени президента Венесуэлы отправят в федеральный изолятор в Бруклине.