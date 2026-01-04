Фицо заявил, что операция США в Венесуэле доказывает распад миропорядка

Фото: ТАСС/EPA/JEON HEON-KYUN

Военная операция США в Венесуэле является еще одним доказательством разложения мирового порядка, который был создан после Второй мировой войны. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Международное право не действует, военная сила используется без мандата Совета Безопасности ООН, и каждый, кто велик и силен, делает все, что хочет, для продвижения своих интересов", – указал политик.

Фицо добавил, что решительно отвергает подобный развал международного права. Он также задался вопросом, как Евросоюз отреагирует на американское нападение на Венесуэлу.

"Либо он (ЕС. – Прим. ред.) осудит применение американской военной силы в Венесуэле и будет последователен в своей позиции по отношению к войне на Украине, либо, как обычно, останется лицемерным", – заключил премьер Словакии.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. Как указали в МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

В ходе операции американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

Мадуро и Флорес уже доставили в аэропорт штата Нью-Йорк. По данным СМИ, в скором времени они будут отправлены в федеральный изолятор в Бруклине.