04 января, 18:37

Политика
BZ: операция США против Мадуро стала серьезным сигналом Киеву

Операция США против Мадуро стала серьезным сигналом Киеву – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Matias Delacroix

Атака США на Венесуэлу стала серьезным сигналом Киеву, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

"Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте", – заявил в беседе с изданием украинский военный.

Как указывает газета, многие украинцы опасаются, что после действий против Венесуэлы США могут переключить фокус на американский континент и утратить интерес к скорейшему урегулированию украинского конфликта.

Однако, по мнению автора публикации, такой взгляд был бы "слишком узким", поскольку не учитывает подход американского лидера Дональда Трампа, который "всегда рассчитывает издержки и выгоды власти".

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. По данным МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

В ходе операции американские силы захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

Мадуро доставили в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. Журналисты писали, что его могут отправить в федеральный изолятор в Бруклине.

Кроме того, как писали СМИ, Трамп в декабре 2025 года предлагал Мадуро покинуть пост и отправиться в изгнание в Турцию. Однако президент Венесуэлы отклонил ультиматум американского лидера.

