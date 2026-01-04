Умерла актриса из сериала "Слово пацана" Александра Скачкова

Фото: кадр из сериала "Лимитчицы"; режиссеры – Ольга Доброва-Куликова, Ольга Кандидатова; производство – Мангос Фильм, Маркес

Актриса из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Александра Березовец-Скачкова скончалась в возрасте 52 лет. Информация об этом появилась на портале "Кинотеатр.ру".

"Скачкова Александра Викторовна (Александра Березовец-Скачкова). 21 марта 1973, Мурманск – 3 января 2026", – говорится в карточке артистки.

Скачкова окончила Школу-студию МХАТ в 1995 году. Она сыграла около 90 ролей в проектах, среди них – сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", "СуперИвановы", "Восьмой участок", "Арбатские тайны", "Соколова подозревает всех" и другие.