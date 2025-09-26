В Музее Победы появились новые стенды о подвигах нефтяников в годы ВОВ

Фото: Сергей Шинов

В Музее Победы появились новые стенды, которые расскажут о роли Московского НПЗ в обороне столицы осенью и зимой 1941 года, рассказала пресс-служба предприятия.

"Московский НПЗ на протяжении всей истории ни на один день не прекращал производство. В годы Великой Отечественной войны наши предшественники героически трудились, снабжая фронт и тыл топливом и приближая Победу", – отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Интерактивные стенды расскажут, как коллектив завода работал во время авианалета, а также о маскировке предприятия. Чтобы отвести от нефтеперерабатывающих установок огонь вражеской авиации, была построена фанерная копия предприятия, а настоящее продолжало поставлять нефтепродукты армии.

Над интеграцией в действующую экспозицию и сбором архивных данных работали историки музея и волонтеры завода.

"В Музее Победы собрана уникальная коллекция материалов, отражающая подвиг народа в годы Великой Отечественной войны. Экспозиции нашего музея регулярно пополняются реликвиями, документами и фотографиями героев, внесших вклад в разгром нацизма", – сообщил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

В свою очередь, префект ЮВАО Андрей Цыбин отметил, что в 1941 году судьба Москвы зависела от мужества защитников и слаженной работы тыла, а напряженный труд нефтяников дал необходимые ресурсы, чтобы отстоять город.

Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровской линии столичного метро запущен поезд "Путь к Победе", посвященный 80-летию Победы. Он был разработан совместно с Музеем Победы. Внутри состава специалисты создали одноименную экспозицию, рассказывающую пассажирам о подвигах защитников родины и ключевых сражениях Великой Отечественной войны.